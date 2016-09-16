馬勒卡接近台灣 柯文哲預計晚上8時坐鎮應變中心

馬勒卡颱風接近台灣，台北市長柯文哲今天出席台灣博覽會後表示，下午2時台北市馬勒卡颱風災害應變中心二級開設，晚上7時一級開設，他預計8時進入災害應變中心。

柯文哲說，災害應變中心只要二級開設，4小時要完成check list，這些都有一定標準，幾次颱風下來已經制度化了，這些他反而比較不擔心。

(中時)