台鐵基層抗議過勞 行政院前拉布條
台灣鐵路產業工會上午結束夜宿台北車站的抗議行動後，10餘名成員步行至行政院，拉布條抗議台鐵人員長期過勞，要求行政院盡速補足人力缺口，也不滿即將上路的「7休1」新制中，運輸業在連續假期情況特殊可連上12天班，等於為資方開後門，員工過勞只會更嚴重。
50多名工會幹部15日、16日發起依法休假、夜宿台北車站活動，抗議台鐵的血汗環境，未參加活動的運務人員，則戴上口罩，貼上「苦」、「累」等字以示支持，向台鐵傳達無聲的抗議。
上午夜宿活動結束，10餘名成員前往行政院前拉白布條，高喊「基層過勞要休息、長官快補足人力」，同時爭取「2輪1例」（值2輪3班制後，放1天例假）、合理加班費等訴求，離去前更把台鐵員工的工時表貼在行政院大門，要政府看清楚過勞情形。
台灣鐵路產業工會理事周鎧表示，他們已經做了最大程度的退讓，不過在夜宿活動中，竟沒有任何台鐵長官前來對話；此外，運輸業在7休1新制中，遇連續假期可開特例連上12天班，為資方開了後門，台鐵員工過勞只會更嚴重。
運務人員徐仲能說，自己在台鐵服務27年，3班制的畸形制度，讓大家犧牲了家庭生活、身體健康與社交時間，他坦言自己在前20多年對台鐵沒有認同感，不願對人透露在台鐵工作，「薪水沒比人高、工時沒比人短、事情沒比人少」，直到近幾年看到年輕人加入台鐵，願意挺身而出抗爭，認為台鐵還有未來，希望整體環境可以更好，才能樂見自己的子姪輩加入台鐵工作。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。