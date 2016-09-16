台鐵基層抗議過勞 行政院前拉布條

台灣鐵路產業工會上午結束夜宿台北車站的抗議行動後，10餘名成員步行至行政院，拉布條抗議台鐵人員長期過勞，要求行政院盡速補足人力缺口，也不滿即將上路的「7休1」新制中，運輸業在連續假期情況特殊可連上12天班，等於為資方開後門，員工過勞只會更嚴重。

50多名工會幹部15日、16日發起依法休假、夜宿台北車站活動，抗議台鐵的血汗環境，未參加活動的運務人員，則戴上口罩，貼上「苦」、「累」等字以示支持，向台鐵傳達無聲的抗議。

上午夜宿活動結束，10餘名成員前往行政院前拉白布條，高喊「基層過勞要休息、長官快補足人力」，同時爭取「2輪1例」（值2輪3班制後，放1天例假）、合理加班費等訴求，離去前更把台鐵員工的工時表貼在行政院大門，要政府看清楚過勞情形。

台灣鐵路產業工會理事周鎧表示，他們已經做了最大程度的退讓，不過在夜宿活動中，竟沒有任何台鐵長官前來對話；此外，運輸業在7休1新制中，遇連續假期可開特例連上12天班，為資方開了後門，台鐵員工過勞只會更嚴重。

運務人員徐仲能說，自己在台鐵服務27年，3班制的畸形制度，讓大家犧牲了家庭生活、身體健康與社交時間，他坦言自己在前20多年對台鐵沒有認同感，不願對人透露在台鐵工作，「薪水沒比人高、工時沒比人短、事情沒比人少」，直到近幾年看到年輕人加入台鐵，願意挺身而出抗爭，認為台鐵還有未來，希望整體環境可以更好，才能樂見自己的子姪輩加入台鐵工作。

(中時)