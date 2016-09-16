NBA》諾威茲基：我很願意打完兩季再退

諾威茲基終於比較明顯表態，願意打完接下來兩季再來考慮退役。(美聯社資料照)

今年夏天才跟小牛續約2年5000萬美元的「德國坦克」諾威茲基，16日出席慈善名人網球賽時表示，儘管他總說逐年看待退休問題，續約兩年也不代表他一定打完，「但很明顯的是，我很願意打完接下來兩個球季，然後再看情況發展。」

現年38歲的諾威茲基，假如能夠打完接下來兩季，將跟湖人「小飛俠」布萊恩一樣成為在同一球隊打滿20個球季的球員，「到時我已40歲，那個年齡對於打NBA有點太高了，所以我們必須等等看，看我的身體在這兩季的反應如何。」

諾威茲基也對小牛簽下哈里生巴恩斯與波格特相當興奮，更對巴恩斯持續苦練留下深刻印象，「我想巴恩斯正在努力成為全方面的球星，聽說他在這個夏天拚命苦練，也經常待在訓練館內不走，這是我18年生涯以來很罕見的情況。」

「巴恩斯通常很早就去練球，正當我以為他離開了，沒想到他晚上又去練了，完全展現他想讓自己變更好的心態。」諾威茲基說。

(中時電子報)