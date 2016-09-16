因應馬勒卡颱風 國防部2萬兵力待命

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因應馬勒卡颱風可能對台灣地區造成影響，國防部災害應變中心今天上午完成一級開設，目前待命兵力計2萬3308員，另已規劃各處營區92處，最高可配合安置民眾4萬1000餘人。

國防部表示，因應馬勒卡颱風可能對台灣地區造成影響，國防部災害應變中心已於上午8時30分完成一級開設，全程督導災防各項整備工作。

國防部指出，國軍目前待命兵力計2萬3308員，車輛機具計38類1798輛（部），船艇膠舟103艘。規劃於易發生土石流及淹水地區計22區120處，完成3117員救災兵力前推預置，並派遣災防連絡官605員，協助地方政府兵力申請，會同地方警消，共同執行災情蒐報任務。另已規劃各處營區計92處，最高可安置民眾4萬1000餘人，配合各地方政府安置民眾需求。

此外，國防部指出，海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車及膠舟，規劃預置於桃園下湖西營區、宜蘭蘇澳乾塢營區兩處。空軍S-70C、EC-225直升機等8類12架飛機，陸軍航特部編成22組計128員均已完成待命，可依令執行救援任務。

國防部說，因應莫蘭蒂颱風帶來的災情，國軍今天持續派遣計3793員，協助地方政府執行災後復原工作。國軍自13日迄今，累計派遣兵力1萬5849人次、車輛機具5類1949輛（部）次；協助執行民眾撤離（返鄉）2403人、沙包堆置1萬7724包、垃圾清理161噸、道路清理258公里、路樹清理2708棵、水溝清淤3公里。

國防部表示，國軍已完成相關人員及災防裝備部署，並持續密切掌握颱風行進動態，適時調整災害潛勢地區的兵力與機具規劃，確保民眾生命財產與安全。1050916

(中央社)