取消農民化肥運費？中市府澄清：今年仍續辦

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農業局長王俊雄表示，台中市推動農民化肥運費方案，是全台僅有的照顧農民福利方案，今年仍然會續辦，農民不必擔心。（盧金足攝）

近日有謠傳指出台中市將取消農友化肥運費補助，農業局今天（16日）澄清，今（105）年度農民化肥運費補助仍繼續，部分執行單位因農民使用量增加以至分配額度不足，已重新調整修正並核定各執行單位，農友可以向各執行單位申請補助。

農業局長王俊雄表示，由於農業人口偏向高齡化，為了方便長者搬運資材，台中市政府特編列預算補助農友購買化學肥料運費，每公斤補助運費0.5元，（每包40公斤補助20元），為全台僅有的照顧農民福利方案。

不過日前因農民使用量增加，導致部分執行單位配額不足，農民擔憂補助中斷。

為此，農業局特別澄清，已重新調整化肥運送補助配額，並核定各執行單位，農民可逕向執行單位申請，另外，為了更方便農民申請補助，將再檢討現行補助申請流程更為簡便。

農業局表示，台中市化學肥料每年度補助量自101年6萬8000公噸（補助款3400萬元），104年增加至7萬4000公噸（補助款3700萬元），農民化肥使用已過量，影響農地可用性，不利於作物生長。

為推動合理化施肥，農業局自今年度起輔導減少農民化肥使用量，推廣農友使用有機質肥料，增加農地含養量，以達永續耕種，農民需用有機質肥料可向各農民團體申請，也可給予補助，蔬菜類作物每公頃最高補助4噸6000元，果樹最高補助6噸9000元，平均一噸1500元，歡迎農友提出申請。

(中時)