張芸京展私下女人味 想閃婚目標生兩胎

張芸京相隔4年後，以嫵媚長髮造型再出輯。（圖／本報系資料照片）

以帥氣短髮參加選秀節目《超級偶像》奪冠出道的張芸京，打破過去中性模樣，由嫵媚長髮造型再出輯，張芸京接受媒體專訪時提到，雖然過去是中性短髮，但她私下仍有小女人的一面，33歲的張芸京現在不排斥閃婚，並目標生兩胎。

張芸京出道時頂帥氣短髮，受封「京爺」爆紅，中性的她屢被傳蕾絲情，相隔4年後，以長髮正妹再出發，她接受《蘋果日報》專訪時，張芸京透露一路上的心境「我有想成為的樣子，想前進的人生方向」。

張芸京認為，過去的中性造型像是保護色，她表示其實私下也有小女生的一面，並提到目前談戀愛會以結婚為前提，並不排斥閃婚，張芸京希望未來自己能有2個小孩。

(中時電子報)