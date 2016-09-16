土石流沖進房屋 紅葉面臨遷村
昨天因為走山而撤村的少棒故鄉紅葉村，今天上午天氣晴朗，道路也搶通，村民趕緊回到部落查看部落狀況，映入眼簾的是部落道路變河道，家裡全是砂石及積水，甚至房子還被土石流沖毀，居民強忍著眼淚說「毀了，一切都毀了！」
紅葉一共有5鄰，部落後方山坡昨天清晨開始走山，部落民眾撤離後道路中斷，原本以為僅是小規模土石泥流，對部落不會有太大影響，今天上午道路搶通，居民回到部落一看全都傻眼，1、2鄰的房子全都被土石流淹蓋，道路上的土石深超過1公尺，原本的河道堆滿大石，水一直往部落住家流。
紅葉村民回家查看災情，還要先清開門口大量的泥沙才能開門，住家裡面則全是泥漿，屋內的冰箱甚至被沖到屋外，居民拿著冷凍庫的肉無奈的說「還有點冰冰的，應該沒壞，還可以吃吧！」
住在紅葉村的延平鄉公所秘書胡武仁表示，下午村民將會討論部落未來的規劃，由於山坡崩塌情況嚴重，要原地重建困難重重，將來遷村可能是一個選項，目前短期居民將會先安置在武陵村的台東戒治所宿舍。
延平鄉長胡榮典說，紅葉村的狀況不是短期能解決，首要之務要先找第二個家，1、2鄰村民可以先依親或暫時住在戒治所，並邀請相關單位一同會勘，協商解決之道。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。