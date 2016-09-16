土石流沖進房屋，紅葉面臨遷村

部落道路全是砂石，紅葉村災情慘重。(黃力勉攝)

部落道路變成河道，紅葉村災情慘重。(黃力勉攝)

部落上方的山坡走山，造成紅葉村災情慘重。(黃力勉攝)

村民進出紅葉需跨越河道，險象環生。(黃力勉攝)

紅葉派出所的階梯變成瀑布，泥漿由內往外流。(黃力勉攝)

要返家的村民，要先清開門口的土石。(黃力勉攝)

冰箱被沖到屋外，民眾無奈的說，還有點冰，應該還能吃。(黃力勉攝)

紅葉村被土石流淹沒約1公尺高，部落災情慘重。(黃力勉攝)

部落道路變河道，土石超過1公尺深。(黃力勉攝)

昨天因為走山而撤村的少棒故鄉紅葉村，今天上午天氣晴朗，道路也搶通，村民趕緊回到部落查看部落狀況，映入眼簾的是部落道路變河道，家裡全是砂石及積水，甚至房子還被土石流沖毀，居民強忍著眼淚說「毀了，一切都毀了！」

紅葉一共有5鄰，部落後方山坡昨天清晨開始走山，部落民眾撤離後道路中斷，原本以為僅是小規模土石泥流，對部落不會有太大影響，今天上午道路搶通，居民回到部落一看全都傻眼，1、2鄰的房子全都被土石流淹蓋，道路上的土石深超過1公尺，原本的河道堆滿大石，水一直往部落住家流。

紅葉村民回家查看災情，還要先清開門口大量的泥沙才能開門，住家裡面則全是泥漿，屋內的冰箱甚至被沖到屋外，居民拿著冷凍庫的肉無奈的說「還有點冰冰的，應該沒壞，還可以吃吧！」

住在紅葉村的延平鄉公所秘書胡武仁表示，下午村民將會討論部落未來的規劃，由於山坡崩塌情況嚴重，要原地重建困難重重，將來遷村可能是一個選項，目前短期居民將會先安置在武陵村的台東戒治所宿舍。

延平鄉長胡榮典說，紅葉村的狀況不是短期能解決，首要之務要先找第二個家，1、2鄰村民可以先依親或暫時住在戒治所，並邀請相關單位一同會勘，協商解決之道。

(中時)