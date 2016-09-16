因應馬勒卡颱風 中市農業局籲請農民防災
中央氣象局發布最新氣象資料，中度颱風「馬勒卡」外圍環流今天（16日）開始影響台灣，農業局籲請農民密切注意新聞媒體所發布之颱風動態，及早採取各項防範措施，妥善預防以減少農作物災害及財產損失。
農業局表示，為減少馬勒卡颱風造成之農民損失，請農民做好各項防颱準備，二期早植稻進入孕穗期，一般稻作進入分蘗終止期至幼穗形成期，應加深田間積水，減少稻株的搖擺
，颱風過後，加強水稻之白葉枯病防治工作。
即將進入採收期之水果，如文旦柚、香蕉等必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求秩序供貨；正值果實發育期之水果，如楊桃、柿、葡萄及柑桔等，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象；災害後應注意果園清理工作，排除積水，並加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。
另外，即將收穫的蔬菜，如芋、甘藍、青蔥及葉菜類等應儘速採收，以減少損失；並請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。
適逢生育期的瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。農業局並提醒農友對於搶收之蔬果，仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保農作物安全，避免被檢出農藥超量殘留，違規受罰。
農業局已通報各區公所密切注意，如有農作物災情顯現，請農民主動通報轄區公所，依「農業天然災害救助辦法」規定辦理，盡速協助農民復耕復建。另於災害發生後，請各區公所可先動員村里幹事或具執行公權力之人員針對需及時採收或復耕之蔬菜類作物，利用具衛星定位功能PDA、照相機完成受損田區拍照取證工作，以讓受災農民及時復耕。
(中時)
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