颱風馬勒卡接近 宜花東納警戒範圍

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第16號颱風馬勒卡逐漸接近，中央氣象局今天說，馬勒卡暴風圈已經進入巴士海峽，對宜花東構成威脅，強度也有增強趨勢。

根據中央氣象局最新資料，中颱馬勒卡目前位在恆春東南東方400公里海面上，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，7級風暴風半徑150公里，正以每小時20公里速度向北北西移動。

中央氣象局簡任技正伍婉華說，颱風馬勒卡暴風圈已經進入巴士海峽，對宜蘭、花蓮和台東構成威脅，提醒這些地區民眾嚴加戒備；另外，台灣東南部、東北部海面、巴士海峽及台灣北部海面也可能有長浪發生。

她表示，儘管目前各地天氣晴朗，中午白天高溫上看攝氏35度，但晚間開始颱風就會影響北部和東半部天氣，民眾不可掉以輕心；另外，由於颱風馬勒卡所通過的海域海溫仍高，氣象局預估未來颱風還有增強趨勢。1050916

(中央社)