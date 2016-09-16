強颱莫蘭蒂肆虐 高雄清運垃圾爆量

強颱莫蘭蒂肆虐，高雄市滿目瘡痍，災後復原工作今天持續加緊進行，高雄市環保局家戶垃圾及樹枝清運量爆量，昨天日清運量高達5519噸，為平常日的3倍。

高雄市環保局表示，莫蘭蒂颱風重創高雄，路樹傾倒、落葉嚴重及廣告看板掉落，清理復原工作持續進行，環保局從颱風夜就動員清潔人力進行環境整理，全市主要道路需復原447條，已復原291條。

國軍和清潔人力昨天一整天的家戶垃圾及樹枝清運量高達5519噸，為平常日1800噸的3倍，仍有許多路段還沒完成清理。

高雄市環保局表示，高雄市4座焚化廠日處理量是4000公噸，統計一天半來的焚化廠處理量達6244噸，而尚未處理的樹枝因樹幹過大，無法直接進焚化爐處理，必須經後續切割才能再送進焚化爐，目前暫置在掩埋場約有1000噸。

雖然是中秋節連續假期，高雄市環保局清潔隊幾乎全部停止休假，全力動員進行災後復原工作，每天持續出動2500名人力、海軍陸戰隊員550名及450輛機具進行清理工作。1050916

(中央社)