強颱莫蘭蒂肆虐 高雄清運垃圾爆量
強颱莫蘭蒂肆虐，高雄市滿目瘡痍，災後復原工作今天持續加緊進行，高雄市環保局家戶垃圾及樹枝清運量爆量，昨天日清運量高達5519噸，為平常日的3倍。
高雄市環保局表示，莫蘭蒂颱風重創高雄，路樹傾倒、落葉嚴重及廣告看板掉落，清理復原工作持續進行，環保局從颱風夜就動員清潔人力進行環境整理，全市主要道路需復原447條，已復原291條。
國軍和清潔人力昨天一整天的家戶垃圾及樹枝清運量高達5519噸，為平常日1800噸的3倍，仍有許多路段還沒完成清理。
高雄市環保局表示，高雄市4座焚化廠日處理量是4000公噸，統計一天半來的焚化廠處理量達6244噸，而尚未處理的樹枝因樹幹過大，無法直接進焚化爐處理，必須經後續切割才能再送進焚化爐，目前暫置在掩埋場約有1000噸。
雖然是中秋節連續假期，高雄市環保局清潔隊幾乎全部停止休假，全力動員進行災後復原工作，每天持續出動2500名人力、海軍陸戰隊員550名及450輛機具進行清理工作。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。