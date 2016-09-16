防颱 柯文哲：災防中心晚間一級開設

台北市長柯文哲今天表示，馬勒卡颱風來襲，災害應變中心下午2時二級開設，預定晚間7時會一級開設，晚間8時會到場坐鎮，防颱已經有一定標準作業程序，已經制度化，不擔心。

柯文哲上午出席「第一屆台灣藝術博覽會」，會後受訪時表示，為因應馬勒卡颱風來襲，台北市馬勒卡颱風災害應變中心下午2時會二級開設，預定晚間7時一級開設，晚間8時會到場坐鎮，且二級開設後4小時內要把清單列出，有一定的標準，「幾次颱風下來，已經制度化，比較不擔心」。

媒體詢問，是否因颱風可能對台北有影響才未回新竹過中秋節。柯文哲先說，「對啊，但也不是」，因為市政繁忙且事情很多。1050916

(中央社)