防颱 柯文哲：災防中心晚間一級開設
台北市長柯文哲今天表示，馬勒卡颱風來襲，災害應變中心下午2時二級開設，預定晚間7時會一級開設，晚間8時會到場坐鎮，防颱已經有一定標準作業程序，已經制度化，不擔心。
柯文哲上午出席「第一屆台灣藝術博覽會」，會後受訪時表示，為因應馬勒卡颱風來襲，台北市馬勒卡颱風災害應變中心下午2時會二級開設，預定晚間7時一級開設，晚間8時會到場坐鎮，且二級開設後4小時內要把清單列出，有一定的標準，「幾次颱風下來，已經制度化，比較不擔心」。
媒體詢問，是否因颱風可能對台北有影響才未回新竹過中秋節。柯文哲先說，「對啊，但也不是」，因為市政繁忙且事情很多。1050916
(中央社)
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