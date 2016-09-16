統一獅大台北例行賽倒數 辦球星見面會

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天起和中信兄弟隊在新莊展開3連戰，是統一獅本季最後3場大台北例行賽，為感謝球迷，17日將舉行球星見面會，球員羅國龍及林子崴出席。

統一7-ELEVEn獅表示，今年統一超商新莊復和門市（新北市新莊區復興路一段79號、81號1樓）結合統一獅棒球隊，將店內布置以羅國龍、林子崴及球員林智賢為主的設計，成為棒球風格主題館。

17日將邀羅國龍及林子崴出席活動，當天中午12時起，凡單筆消費金額滿新台幣200元，可獲統一獅提供空白簽名版，限額40名，當天可持簽名版給羅國龍及林子崴簽名，羅國龍及林子崴也將客串統一超商1日店員。

統一7-ELEVEn獅表示，如果因颱風宣布新北市停止上班、上課，或統一獅需雙重賽時，活動將取消。1050916

(中央社)