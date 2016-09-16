陸企鯨吞香港商辦 半年狠砸29億美元

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據香港南華早報，過去半年，中國大陸企業花了29億美元購買香港的Ａ級辦公室，期間在港出售的辦公室有2/3落入陸企手中。

英文南華早報今天在報導中引述房地產顧問說，今年1至6月，陸企用了29億美元購買香港的Ａ級辦公室，占本地全部辦公室出售量的64%。

相關顧問人士表示，在此之前的10年，陸企用了64億美元購買香港的辦公室，但僅在今年上半年就花了29億美元。

房地產顧問預期陸企購買香港商廈的步伐將會加快，原因包括香港和大陸的經貿合作將會更加緊密、預期人民幣兌美元貶值及兩地跨境投資管道擴大。

分析指出，香港已成為中國大陸資金「走出去」的首站，也是大陸資金邁向全球化的跳板。1050916

(中央社)