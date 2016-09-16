《屍速》大賣 曝韓將崩潰的社會真相

《屍速列車》上映後佳評不斷。(圖／電影劇照)

電影《屍速列車》在韓觀影人次突破千萬，在台灣也創造出破億的票房，全球票房破27.5億新台幣。現在該片讓台灣國內延伸出「為什麼台灣拍不出《屍速列車》」的種種討論。其中，文字創作者藍弋丰表示，《屍速列車》的成功，相對地反映出韓國經濟的扭曲現況，以及快崩潰的社會真相。

產業面來說，韓國韓進破產，讓與它對接的港口釜山相對地也陷入危機。而其他海業也趁機分食韓進留下來的大餅，讓韓進留下來的貨品從其他城市（例如上海）上岸或轉運，進而削弱釜山港的地理優勢。另外，而在同業競爭的狀況下，現代海運也勢必會因為釜山地位下降的關係而受波及。

禍不單行，除了韓進的壞消息以外，三星也讓韓國經濟受挫不少。原本拼進全力要搶在蘋果之前發表的Note7，現在也接連傳出爆炸意外，讓三星不僅錯失商機，更將商譽給賠掉。

還有南韓造船和汽車業。造船業的業績嚴重虧損，南韓大宇造船在2016年第二季的虧損達1.19兆韓圜，約台幣333.3億新台幣，是2015年同期虧損的3倍。而現代汽車則是利潤大不如前，每輛汽車的利潤是美國福特汽車的一半不到。

許多人說《屍速列車》的社會寫實面是從韓國世越號沈船事件、MERS疫情等而來。但從導演的成長和創作過程中去理解，我們或許會知道為何有這部電影的誕生。文中表示，「導演是韓國惡質扭曲社會現象的目擊證人，上學時遭到罷凌，親身體會過韓國壓迫性階級社會造成的中下階層系統性貧窮，以及這樣的經濟壓迫如何扭曲人性，造成一輩子的影響，而他的創作歷程就是不斷的想揭露這樣的惡，他的歷來創作可說正是韓國全面性失敗的見證結晶，不只是《屍速列車》。」

而在台灣少數韓國專家眼中，這已經不是大新聞了。他們很早就開始呼籲大眾，不要忙著羨慕韓國的風光，而要去看韓國社會的真正問題。且作者表示，「當時大家只是忙著把台灣輸給韓國的錯推給政治，然後陣黨互相責怪，把韓國議題外銷轉內銷。」

不過作者指出，「就社會寫實面來說，或許別問台灣能否拍出這樣的影片，要是哪天台灣拍出這樣的片子並大紅大紫的時候，那就表示台灣社會累積的怨恨瀕臨爆炸。」

(中時電子報)