西部國道順暢 雪隧下午恐塞
受莫蘭蒂颱風影響，高公局統計中秋節連假首日全台國道交通量為223萬輛次，較預期的250萬至280萬輛次更低；而今日台北至高雄雙向尖峰時段時間均可維持在4小時內，上午國道壅塞路段包括，國1北上汐止至五堵、南下湖口至新竹、彰化至埔鹽系統，國3南下三鶯至大溪，其餘路段順暢。
國5南下高乘載管制於12點結束，預估下午1點至6點，部分路段可能發生車多壅塞情形，另國5宜蘭至頭城北上路段，中秋假期會視壅塞狀況機動開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施，下午預計從國5北返的駕駛，要注意收聽警廣。
(中時)
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