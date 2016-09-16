紓解花博車潮，中市追加聯外道路設計監造費

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建設局長黃玉霖希望議員支持追加聯外道路設計監造費504萬元預算，分攤2018年花博的車流。（盧金足攝）

台中市政府籌備2018台中世界花卉博覽會，市府建設局將於國道四號神岡聯絡道至中清路間，利用高鐵橋下空間與兩側，闢建1.12公里道路，總工程經費約1億3140萬元，為加速辦理這項工程，該局已於今年度第二次追加預算提出504萬1000元的設計監造費，盼於花博前完工以紓解車潮。

建設局長黃玉霖表示，距離2018年台中世界花卉博覽會，還有約2年時間，市府仍積極建設道路工程，為紓解花博車潮，該局將開闢「神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路」，工程全長1.12公里多、總工程費用約需1億3140萬元。

為加速工程進行，建設局特別提報105年度地方總預算第二次追加預算，預計追加委託設計監造服務費504萬1000元，若追加預算能通過，將可加速高鐵橋下聯絡道路開闢完成，將可分攤花博的車流，也能更促進神岡區、大雅區等地的發展，盼議員支持。

黃玉霖進一步說明表示，這項工程規畫自神岡區國道四號引道與高速鐵路橋下道路交會處，南至大雅區中清路，將於高鐵高架橋兩側新闢各5公尺寬的道路，總長1.12公里，同時全面性規劃南北縱向聯外道路，盼能趕在2018年花卉博覽會舉行前完工，紓解車潮；花博結束後，也能疏導當地交通流量，帶動地方發展，發揮整體經濟效益。

建設局也說，目前新闢道路路線，會經過高鐵的逃生維修梯及電力機房等，將與高鐵協調遷移或繞道，必要將額外徵收高鐵的逃生維修梯及電力機房路權外的土地。

(中時)