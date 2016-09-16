中華電：iPhone 7曜石黑大缺貨
蘋果iPhone 7今(16)日全球開賣，台灣首次列入第一波銷售名單，中華電信行動通信分公司總經理林國豐表示，曜石黑缺貨缺得最嚴重，「少到不知道怎麼賣」。
由於正逢中秋連續假期，趕在一早8點的排隊人潮並不多，不管五大電信公司還是電信商都表示，曜石黑缺貨嚴重，霧面黑以及銀色小缺貨，其它像玫瑰金等傳統色系列供貨充足，每個星期到貨。
中華電信預估年底之前的iPhone 7客群，主要來自iPhone 6合約到期的客戶，加上針對老客戶提供最高2萬6,000元的購機折價優惠，林國豐預期iPhone 7銷量，比去年的iPhone 6s多。
(工商)
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