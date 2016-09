英雄出少年 18位「後起之秀」正改變世界

年僅11歲的Mikaila Ulmer被選入新一批「18 Under 18」名單中。(圖/美聯社)

《Fortune》雜誌最新的全球18名未滿18歲改變世界人物(18 Under 18)出爐,這次的名單中年齡最小的僅11歲,跨越電子商務、廚藝、公益慈善等領域,這群少年英雄們正在以自己的影響力改變世界,但在被問到20年後的想法時,稚氣未脫的他們卻多已做好規劃。

年僅16歲創立育兒機構的Noa Mintz也在名單之列。(圖/Noa個人推特)

據《Fortune》雜誌報導,今年的18名未滿18歲改變世界人物(18 Under 18)名單公告,共包含12名男性和6名女性,最小年紀的入選者是年僅11歲的Me & the Bees lemonade企業創始人兼執行長米凱拉(Mikaila Ulmer),她來自美國德州奧斯丁(Austin,Texas),在父母的誘導式教育下從恐懼排斥到關心蜜蜂對整個生態系統的重要性,為了拯救陷入危機的蜜蜂而開始銷售祖母特調蜂蜜水,一步步擴展市場並回饋2成利潤給養蜂農家,更嚴格要求養蜂地不得使用任何殺蟲劑或除草劑。2015年受邀白宮兒童晚宴,持續宣傳她保護蜜蜂的理念。

其他的入選者還有像創辦全方位育兒服務的16歲少女諾拉(Noa Mintz),其服務已幾乎覆蓋美東新英格蘭地區(New England)、全球最快無人飛行器企業Teal的創辦人- 18歲的馬突斯(George Matus),投注280萬美元(約9,240萬台幣)作為新興飛行器發明家基金、或是年僅14歲的服裝設計師兼「Mo’s Bows」創辦人莫奇亞(Moziah Bridges),專攻各種彩色的手製男性配件。他們都有一個共通的特點,都是從生活中常被忽視的出發點開始,逐漸引起眾人的注意。

全球最快無人飛行器Teal公司創辦人馬突斯也獲選。(圖/Matus個人推特)

所謂「英雄出少年」,如今的世界不再只侷限於成年人,青少年族群透過網路亦能達成影響、甚至改變世界的想法,而當這批「後起之秀」們被問到希望自己20年後在做什麼時,答案主要分為兩種:從學校畢業或維持手上的企業。

14歲的男士飾品品牌創辦人莫奇亞亦入選名單之列。(圖/Moziah的Instgram)

《Fortune》18 Under 18完整名單如下:

1.Noa Mintz, founder of Nannies by Noa.(16)

2.George Matus, founder of Teal.(18)

3.Mikaila Ulmer, founder and CEO of Me & the Bees Lemonade.(11)

4.Mihir Garimella, creator of Firefly.(17)

5.Moziah “Mo” Bridges, founder of Mo’s Bows.(14)

6.Rachel Zietz, founder of Gladiator Lacrosse.(16)

7.Ben Pasternak, founder & CEO of Flogg.(17)

8.Shubham Banerjee, founder of Braigo Labs.(14)

9.Bella Tipping, founder of Kidzcationz.com.(13)

10.Nash Grier, Vine star and social media influencer.(18)

11.Haile Thomas, founder of Healthy Active Positive Purposeful Youth (HAPPY).(15)

12.Cory Nieves, founder and CEO of Mr. Cory’s Cookies.(12)

13.Isabella Dymalovski, founder of Luv Ur Skin.(14)

14.Benjamin Kapelushnik, founder of Sneakerdon.com.(16)

15.Logan Guleff, food entrepreneur and winner of MasterChef Junior (season 2)(14)

16.Aaron Easaw, serial entrepreneur and founder of ACE Venture Capital.(18)

17.Benjamin Stern, founder and CEO of Nohbo.(17)

18.Ollie Forsyth, serial entrepreneur and founder of The Budding Entrepreneur Club.(18)

(中時電子報)