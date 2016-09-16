古根漢18K金馬桶讓你用 網友神回

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美國紐約市古根漢（Guggenheim）美術館展示一座18K金打造的馬桶，明天起開放參訪遊客使用，引來網友爆笑回應。

「每日郵報」（Daily Mail）網站和法新社報導，這是義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）展出的作品之一，取名「美國」（America），料將在古根漢展出一段時間。

根據館方，這項另類的互動作品是想喚起美國夢，讓一般人都能體驗使用奢華產品。

館方表示，會有1名保全在廁所外看守，且清潔人員每15分鐘就會以不含香料、色素或氧化劑的特殊擦巾清潔一次。

美術館當代藝術策展人布林森（Katherine Brinson）告訴法新社，訪客「將與這個特別的藝術品有非常親密且另類的邂逅」。

布林森表示，這件作品有很多層面，有許多潛在的角度可以探討，可以視為批判，也可以視為理想化，一切留待訪客自行解讀。

許多網友在每日郵報報導下方爆笑留言，有人說，「我拒絕在24k金以下的東西上便便，我有原則」。

其他留言包括：「很快就有人會PO上廁所自拍，我不想去想這件事」、「馬桶內浮起來的東西現在可以被稱為『金塊』了」、「我猜坐上去感覺很冰」。（譯者：中央社盧映孜）1050916

(中央社)