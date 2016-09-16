中秋烤肉夜是非多 互嗆衝突不斷

中秋節已成為國人烤肉節，但因街頭烤肉喝酒易引發口角衝突，昨天就有三重及永和等地爆互嗆肢體衝突，警方疲於奔命。

警方指出，今天零時左右於永和永貞路有人在騎樓下烤肉，疑因喝酒後附近某熱炒店的店員爆發口角糾紛，進而引發雙方互相推擠互嗆。

警方獲報後啟動線上快打機制，共出動警力20人趕赴現場，以優勢警力將雙方隔離並將現場6名相關人員帶返派出所釐清案情，現場無人受傷，全案依違反社會秩序維護法送辦。

隨後，警方在清晨2時26分獲報於三重重安街上有民眾鬥毆情事，迅速調派線上巡邏警力到場了解，原來有3人在一起烤肉時發生口角糾紛，進而大聲互嗆喧嘩拉扯，警方當場將相關人員帶回派出所處理，所幸無人受傷。由於雙方不提傷害告訴，也依違反社會秩序維護法罪嫌送辦。1050916

(中央社)