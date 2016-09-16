iPhone 7今開賣 果粉漏夜排隊搶到曜石黑

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大江國際購物中心開賣蘋果iPhone 7，由邱姓雇客(中)搶頭香。（圖／大江國際購物中心提供）

蘋果iPhone7今(16)日全球開賣，桃園市中壢大江國際購物中心看準首次將台灣列為第一波開賣名單，昨(15)日中秋節就開放「果粉」排隊，果然吸引百位民眾連夜聚集。

大江國際購物中心表示，今天獲得「頭香」的是來自大園區的邱姓顧客，自中秋夜晚上9點多連夜排隊，13小時拿到最夯的蘋果iPhone 7 Plus新色曜石黑，身為「果粉」的邱先生，很意外成為STUDIO A大江店開賣的第一位入店顧客。

邱姓顧客表示，為了度過漫長的等待時間，自備兩個行動電源隨時讓手機充電，儘管整夜沒睡好，但拿到新手機情緒卻相當興奮。

大江表示，蘋果發表iPhone7新產品隔天，位在大江的蘋果專賣店STUDIO A立即接獲「果粉」來電詢問新機訊息，回應消費者熱烈詢問，大江提前自15日開放排隊。

STUDIO A大江店說，新款iPhone7及iPhone7 Plus一口氣推出5種顏色，尤以新色曜石黑詢問度最高，STUDIO A也推出搭配i7新機保固方案優惠價1,999元，相較原價3,690元便宜許多來拉抬買氣。

(工商)