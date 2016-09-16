酒後硬要騎車 大學生自撞身亡

21歲李姓大學生在中秋節前夕與友人一起飲酒作樂，酒後堅持要騎機車回住處，結果自撞路旁行道樹，造成顱骨破碎，送醫延至翌日不治身亡。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 105年9月16日

21歲李姓大學生在中秋節前夕與友人一起飲酒作樂，酒後堅持要騎機車回住處，結果自撞路旁行道樹，造成顱骨破碎，送醫延到翌日不治身亡。

雲林縣警方今天表示，李姓大學生13日凌晨與一群友人在斗六市龍潭路一家超商前飲酒作樂，酒後不聽友人勸阻，堅持要騎機車回家。

友人見他不勝酒力，放心不下，隨後也騎機車跟在後方，發現李姓大學生行車明顯不穩，騎沒多久，突然向右偏而摔倒，還撞倒路旁停放的一輛腳踏車。

友人見狀，連忙扶李姓大學生起來，再度勸告別再騎機車，但李姓大學生不聽勸阻，趁友人扶起腳踏車時，跨上機車，飛馳而去。

李姓大學生才騎幾公尺，就猛力衝撞對向車道行道樹，造成車頭毀損，重傷送醫急救，由於顱骨破碎，14日傷重不治。1050916

(中央社)