外交部：歡迎美議員提案放寬台美交往限制

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

外交部今天表示，感謝與歡迎美國國會議員提案籲請美國行政部門放寬台美交往限制，進一步提升雙邊交流。

據報導，美國跨黨派聯邦眾議員夏波、薛曼與柏吾15日提出「2016台灣旅行法案」，條文允許「所有」台灣高階官員入境美國，「所有」台美高層官員可在國務院與五角大廈會晤。

外交部說，美國國會長期以來透過立法等方式就台美關係重要議題表達正面友好立場，外交部感謝與歡迎美國國會議員類此自發性提案，籲請美國行政部門放寬台美交往限制，進一步提升雙邊交流。

台美關係部分，外交部說，雙方緊密友好，溝通管道暢通，未來仍將結合各種友好力量，共同持續深化。1050916

(中央社)