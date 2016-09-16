劉德立午宴巴拿馬衛生部長馬優
中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間15日中午與巴衛生部長馬優(Miguel Mayo)餐敘，部長辦公室顧問阿羅賽梅納（Maria Eugenia Arosemena）作陪。
劉德立首就馬優應邀參加10月下旬外交部與衛生福利部主辦之「2016臺灣全球健康論壇」會議交換意見。
馬優回應稱，去年12月曾以衛生部次長身分應邀赴臺研習，有幸見證中華民國醫療體系進步情形，至為驚艷。
由於巴國現今之醫療體系與臺灣25年前頗為類似，至盼下月訪華期間拜會中華民國衛生福利部等單位，瞭解多年來醫療體系發展之成功經驗供巴國借鏡，俾期順利完成巴國醫療改革。
劉德立繼稱，近來兩國醫衛人員交流熱絡，10月陸續將有多名醫師赴台參加不同訓練課程，包括國家腫瘤醫院推薦2名實習醫師赴台北醫學大學進行為期8週之實習課程；巴京Santo Tomas公立醫院派員參加姊妹院衛福部臺中醫院於10月間舉辦為期4週之短期訓練課程；衛生部派員參加衛福部10月中旬舉辦之「國際醫務管理領導課程」等，盼返國後將所學運用在巴國醫療體系中，使雙方醫衛合作得以具體落實。1050916
(中央社)
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