颱風閩70萬人受害 陸啟動國家級救災

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颱風莫蘭蒂造成福建嚴重災情，中國大陸國家減災委員會和民政部今天緊急啟動國家Ⅳ級救災應急響應，派出工作組赴福建災區。

據大陸民政部官網，福建省民政廳統計，截至上午7時，颱風共造成9個設區市及平潭綜合實驗區79個縣（市、區）70.4萬人受災，因災死亡7人，失蹤9人，緊急轉移安置33.1萬人。

福建房屋倒塌1600餘間，不同程度損壞1.2萬間，農作物受災面積2萬2200公頃，絕收1200公頃，直接經濟損失人民幣16.6億元。其中，廈門、漳州、泉州、寧德4個設區市災情相對較重。1050916

(中央社)