神鬼駭客史諾登上映前夕 美報告先打臉

電影「神鬼駭客：史諾登」（Snowden）在美國上映前夕，美國國會今天公布報告，形容史諾登是個「心懷不滿的員工」，且不是個「有原則的揭密者」。

美國國家安全局（NSA）包商前雇員史諾登（Edward Snowden）2013年洩漏數以千計美國機密文件，揭露在2001年9月11日恐攻之後美國大規模的監控計畫。

史諾登的故事成為導演奧利佛史東（Oliver Stone）拍攝電影的題材，「神鬼駭客：史諾登」明天將在美國上映。

數個知名人權團體已發起聲援行動，敦促總統歐巴馬赦免逃亡到俄羅斯的史諾登。

但法新社報導，根據眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）準備兩年的報告摘要，史諾登「是個心懷不滿的員工，經常與主管起衝突，在他開始非法下載機密文件的2週前才遭斥責」。

這份報告也指出，史諾登宣稱揭密動機與隱私疑慮有關，但他在國安局「沒有對任何監督的官員提出這類的疑慮」，因此他不應該被視為受法律保護的揭密者。

這份36頁的報告為機密文件，官員發布較精簡的非機密版報告。

這份報告說，史諾登「不僅竄改他的績效評估報告，還為了取得國安局新職位，撰寫誇大不實的履歷，且偷取晉用測驗的答案。」報告還說他利用自己是網路管理者的身分，搜查同事電腦硬碟的資料。

眾議院情報委員會主席努尼斯（Devin Nunes）說：「史諾登不是英雄，他是蓄意背叛自己同事和國家的叛徒。」（譯者：中央社陳昱婷）1050916

(中央社)