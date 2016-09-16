網球》莫瑞忍痛缺席祖父喪禮 為英出戰台維斯盃

英國希望莫瑞為出戰台維斯盃將缺席祖父喪禮。(美聯社資料照)

台維斯盃一級賽事英國時間16日登場，不過「英國希望」莫瑞必須在祖父喪禮與為國出征中做出困難抉擇，他最後決定缺席祖父喪禮，以地主之姿迎戰阿根廷，將碰上世界排名第64名的阿根廷名將迪波卓，也是里約奧運男單金牌戰對決戲碼。

莫瑞的祖父高登莫瑞(Gordon Murray)上週逝世，莫瑞返家奔喪缺席賽前記者會。台維斯盃遭逢祖父過世，由於賽程安排，單打點的莫瑞為英國出戰，只能痛棄組父喪禮，除了單打外還會與哥哥傑米莫瑞(Jamie Murray)搭檔雙打。

英國隊教練史密斯( Leon Smith)坦言，這對莫瑞兄弟是莫大的請求，「但讓他們兄弟聯手是我們的計畫，且他們合拍默契絕佳。他們勢必也會以地主之姿盡力拚搏。」

莫瑞將在單打再逢2009年美網冠軍迪波卓，這也是兩人在里約奧運金牌戰後再度碰頭，迪波卓有自信道，「明天又是嶄新的一天。我會盡可能採取主動攻擊，看能否為阿根廷拿下第一點。」

(中時電子報)