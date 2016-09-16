單親爸遇困難怕求助，中市府伸援手

社會局長呂建德（左）表示，市府扶助特殊境遇家庭方案即時提供資源，如果生活卡關或過不去，各福利服務中心願意一起陪伴走過人生低潮。（盧金足攝）

男性因為傳統社會文化及性別角色期待，遭遇困難不易向外界主動求助尋求資源，台中市府去年提出男性單親家庭主動關懷服務方案，至7月止服務243案中，共協助54名男性單親家長成功媒合社會福利資源，取得相關福利身份，發現高達22%的服務需求，政府資源能即時提供福利照顧、解決生活困難。

「人生難免會遇到低潮！」社會局長呂建德表示，統計男性受益比率相對女性明顯較低，主因男性受到傳統社會文化及性別角色期待，在遭遇困難時，不易向外界主動求助尋求資源，如果獨自一人承受時容易覺得卡關或過不去，只要願意尋求協助，台中市各福利服務中心都十分願意一起陪伴。

呂建德在服務過程，曾遇到一名單親爸爸，妻子因病過世，他囿於生計，考量房租較便宜且能慢點繳的因素，與兒子小禹居住於整建中的房子裡，當地里長得知後，協助小禹爸爸前往區公所申請特殊境遇家庭緊急生活扶助，通過補助後並由公所轉介福利服務中心。

社工協助時發現小禹爸爸為了清償醫療費及喪葬費，白天從事工地臨時工、晚上及假日也常外出送貨，就讀小學三年級的小禹下課後都是自己完成功課及準備晚餐。

由於租屋處家電只有電鍋、沒有冰箱，食物保存成為很大的問題，所以小禹每天晚餐都是自己煮飯配罐頭加肉鬆，懂事又樂觀的小禹對社工說，「我煮的3杯米可以吃2天，晚上爸爸回家也可以吃，早上爸爸還會做肉鬆飯糰給我吃喔！」

呂建德說，擔心小禹長期營養攝取不均及居住安全問題，社工幫忙連結食物銀行，取得麵條、料理包等愛心物資，並媒合免費的課輔資源給小禹，幫忙找到一個有附簡易家電，且願意讓小禹加入戶籍的租屋處，後續協助申請並通過台中市單親租屋補助資源，減輕小禹爸爸經濟與照顧壓力。

「當初太太去世後，因生活及經濟壓力，曾經真的想一走了之，但每次看到小禹的笑容與社工幫忙，就覺得自己還是可以撐下去！」小禹及爸爸後續也參加喪親輔導團體，透過與相似經驗的一群人相聚與社工引導，彼此提供支持與成長，生活慢慢穩定後吐露心聲。

台中市政府每年扶助近2500戶面臨喪偶、受暴、配偶入獄及其他3個月內家庭發生重大變故的特殊境遇家庭，提供包括緊急生活扶助、子女生活津貼及教育補助、傷病醫療補助等各項的經濟扶助，並透過專業社工提供後續關懷服務、媒合社會福利資源，協助他們度過最即時的困難，適應突發變故的生活環境，支持生活重回正軌。

(中時)