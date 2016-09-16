登中央山脈南二段失聯 3人平安下山
3名男子從台東縣入山攀登中央山脈南二段，14日失聯，預計15日從南投縣下山也不見人，所幸只是延誤，3人今天平安抵達。
來自北部的羅姓、吳姓、蔡姓男子10日從台東縣向陽登山口進入玉山國家公園，攀登中央山脈南二段，預計15日傍晚從南投縣信義鄉東埔登山口下山，但颱風莫蘭蒂過境，加上山區通訊不良，3人與外界失聯。
警政署保安警察第七總隊第六大隊、玉山國家公園管理處昨天派員到東埔登山口等候，從上午守候到晚間，仍未見3人，今天上午7時再派人到登山口守候，上午10時30分，3人步出登山口，保七員警上前詢問關心，所幸無大礙。
保七總隊第六大隊長黃建智說，3人向台東縣政府警察局申請入山許可，由台東縣入山，行程由台東縣警局管控，台東縣警局14日通報3人失聯，保七員警昨天到南投端登山口等候未果，員警返隊後，昨天晚間8時20分接獲羅姓登山客家屬通知，已與3人連繫，但為確保安全，員警今天仍到登山口與3人會合，以便協助。
黃建智表示，3人在山區有感受颱風帶來的風雨，但未受明顯影響，因山區通訊死角，才與家屬失聯，羅姓登山客腳程較快，昨天晚間先行趕路到樂樂山屋，才成功打電話向家屬報平安，待今天與另兩名隊友會合後，一起平安下山。
根據玉山國家公園管理處遊程建議，南二段路線建議8天行程。黃建智表示，3人排定6天走完，腳程算快，延誤半天仍在合理範圍；守候的員警原先認為3人下午才會出東埔登山口，想不到上午就抵達，可見體力維持良好。1050916
(中央社)
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