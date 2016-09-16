北京創業 原麥山丘月賣5千萬元麵包

台資「原麥山丘」麵包店近年在中國大陸北京市闖出名號，目前8家門市每月總營業額約合新台幣5千多萬元。（資料照片）中央社記者邱國強北京攝 105年9月16日

-創客風潮來了專題之六十八北京崇文門大街有家外觀時尚的店鋪，推門而入，陣陣麵包香味撲面相迎。這是來自台灣團隊經營的「原麥山丘」，3年多來在異鄉闖出名號，目前月總營業額約5千餘萬元。

原麥山丘麵包店2013年底在大陸資訊科技重鎮北京中關村開了第一家門店後，短短幾年就擄獲可觀的死忠消費者，逐步擴展到目前的8家門市，締造每月總營業額逾人民幣1千萬元（約合新台幣5千餘萬元）的佳績。

3年、8家店、月總營業額千萬元，原麥山丘異軍突起的創業故事引人好奇。創辦人梁庭銓不久前在北京接受中央社專訪時娓娓道來創業心法，其中台灣服務業文化是一項重要元素。

麵包店賣的當然是麵包，但原麥山丘受到消費者認可的卻不僅止於吃進嘴裡的。梁庭銓說，細微的服務是原麥山丘與眾不同之處，「客人到你家，你怎麼招待他，就怎麼招待顧客。」

與其他麵包店相比，原麥山丘各門市店員臉上的笑容確實更多、更燦爛，結帳也更快、更俐落。顧客這回開開心心買了好吃的麵包，又體驗了溫馨細緻的服務，不怕下次不上門。

要有稱職的員工，培訓必不可少。不過，梁庭銓說：「你用制度去培訓，你就會導入一個非常生硬的服務方式，客人是可以感知的。」

他強調，培訓很重要，但是許多事要有環境，要讓台灣服務業文化貫通原麥山丘，必須從人著手，要有台灣人融合在團隊中，才有可能發揮影響力。

梁庭銓透露，在目前基礎上，原麥山丘計畫從台灣引進大批一線店員，並由下往上逐步培養成為店長、經理，「這樣台灣的文化才能留得住」。

原麥山丘各家門市常常見到長長人龍，梁庭銓說，第一家門店開業後，有顧客反應，吃過原麥山丘才知道什麼是好吃的麵包，「他們就再也不想去別家了」。

將「顧客變成粉絲」的麵包裡，究竟藏了什麼祕方？

梁庭銓一臉認真又難掩驕傲地說，原麥山丘出現以前，中國大陸做得不錯的麵包品牌全是小、軟、高油高糖高熱量的日式甜麵包，原麥山丘則堅持少鹽、少糖、少油等健康取向。拿糖來說，別家麵包的比例為30%，原麥山丘是4%到6%。

口味方面，梁庭銓談到，正式開店前，為了找出適合北京市場的改良歐式軟麵包，團隊花了一年時間在市場調查、研發和無數次的陌生人試吃上，從零開始，一步一腳印走到今天。

經濟崛起、口袋變深之後，大陸民眾選擇麵包的標準跟著改變，兼顧美味又更為健康的台灣品牌成功攻城掠地，背後除了努力，還有策略。

在塞車極為嚴重的北京，原麥山丘透過網購來拓展市場。現階段下單5個小時內，原麥山丘自家的配送團隊就會把麵包送到消費者手上；未來目標則是朝向4小時、3小時以內送達邁進。

梁庭銓表示，「O2O（線上對線下）」在中國大陸很熱門，二者結合的力道非常大。但是線上要能做得好，必須建立在消費者對品牌的認知上，否則不會在線上買產品，而原麥山丘已有一定知名度。

此外，選在中關村開設第一家店是看中當地消費者幾乎都是網路重度使用者，這些人若接受原麥山丘的產品，基本上就會在社群媒體微博、微信分享，等於是為原麥山丘打免費的廣告。

聲名鵲起後，不少大陸商家都有意加盟原麥山丘，卻沒有被接受。

原麥山丘行政主廚是曾獲台灣麵包冠軍的林育瑋，從16歲開始，已經專注做了18年的麵包。

梁庭銓說，「我們的初衷是做最好吃的麵包，將最好的麵包帶給更多的人」、「開新店很容易，但我們不想隨便開，也不做加盟。」

這支團隊懷抱夢想渡過台灣海峽到對岸創業，看中的是中國大陸每年人民幣500億到600億元銷售額的大市場，並且靠著專業和努力打出一片天，但夢想的腳步遠不止於北京。

梁庭銓說，未來一、兩年，原麥山丘將繼續以直營及合作經營模式在大陸華中、華北、華南地區拓展門市，並計畫在3年後成為一家上市公司。

而不論店開到哪裡、賣了多少麵包，梁庭銓強調，「我們堅持要做第一萬個麵包和第一個麵包時一樣認真」。

在梁庭銓心中，麵包不只是麵包，還是一件精品。他說，原麥山丘想做麵包界的LV，希望消費者一想到麵包，首先映入腦海的就是「原麥山丘」，這四個字，就是代表麵包。1050916

(中央社)