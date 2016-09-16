蓮舫領航鐵達尼？ 黨高層人事難喬

台裔日籍參議員蓮舫昨天當選最大在野黨民進黨的黨魁。她當務之急就是安排黨高層人事，黨內有人對她的領導很憂心，認為是在搭「鐵達尼號」。

多家日本媒體報導，蓮舫正在安排黨高層人事，她可能任用59歲的前首相野田佳彥當黨幹事長（黨秘書長）。在民進黨魁選戰期間助她一臂之力的前環境大臣細野豪志可能當黨魁代理，至於國會對策委員長安住淳可能留任。黨高層人事案將提交今天下午在民進黨參眾議院大會，以獲得批准。

蓮舫隸屬於民進黨內野田所率的派系「花齊會」，與有當首相經驗的野田有默契，安排野田任黨內要職，有助於她帶領民進黨，也有助於民進黨與執政黨之間做政策辯論。

但日媒報導，野田於4年前擔任首相期間，在調漲消費稅率的問題上，導致黨分崩離析，被指為是害民主黨政權瓦解的元兇，如果蓮舫任用野田當黨幹事長，有黨員揚言不惜脫黨。

野田是眾議院千葉4區選出的眾議員，當選7次。在舊民主黨政權時，曾任財務大臣、首相。有關消費稅以2階段的方式調漲到10%的問題上，民主、自民、公明黨3黨達成協議，但2012年12月的眾議院大選，他所率的民主黨慘敗，因而下台。野田在首相任內推動將釣魚台島嶼「國有化」。

除了黨高層人事，蓮舫本身遭質疑的「雙重國籍」（擁有中華民國國籍與日本國籍）問題上，還是無法獲得信賴。昨天她在當選民進黨魁之後的記者會上，記者問：「妳以為妳當上黨魁就等於這問題漂白了嗎？」蓮舫答說：「我會好好地說明的」。

日媒報導，民進黨籍眾議員阿部知子說：「我們都搭上了鐵達尼號了，在不穩的情況下出發，或許就這麼沈下去，所以才需有好的領航人，但情況卻變這樣。」1050916

(中央社)