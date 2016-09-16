「?緊張」幽默登場 兩岸三地藝術匯集
集兩岸三地藝術家創意新作的「?緊張」（No Cause for Alarm）展覽，今天在「辣媽媽實驗劇場」揭幕，用詼諧、幽默，反思與轉化探索現代生活幽處，繁榮底下的矛盾與荒誕。
這也是紐約「辣媽媽實驗劇場」 (La MaMa Experimental Theatre) 創辦以來匯聚最多亞洲藝術家創作的展覽。參觀者對於兩岸三地藝術家對現代生活的觀察，亦詼諧亦嚴肅、似輕又重的另類創作，印象深刻。
「?緊張」由台灣策展人陳韋晴與香港策展人郭瑛共同策劃，有兩岸三地藝術家，程展緯、周育正、黃彥穎、梁御東、宋拓、蘇育賢、鄧國騫、崔廣宇、王鼎曄、葉建邦、致穎11人參與。展覽將進行至10月8日。
來自台灣的崔廣宇的作品「我（們）家菜園」（Farming the City），打破大眾對城市空間的慣性思維，在意想不到的都會空間中耕作。而致穎的雙頻道錄像「慢跑」（The Jog），提出對生活系統與社會規範的反向抗衡。
出身大陸的宋拓，創作大多來自他對現實生活各種權力系統與其日常結構的取樣與觀察，以戲謔、揶揄方式辯證，又尷尬又幽默。其錄影裝置「誰是最可愛的人」靈感來自1951年魏巍出版的同名文章。
蘇育賢的錄像裝置「鳳珠」（Hong-zhu）來自他受邀參加「美麗新世界-台南運河藝術節」的委任製作，是他和從事資源回收的陳鳳珠共同創作，期望人們看到運河未來美好的想像形成明顯反差。
慣以戲謔荒謬的行動演出探討當下生活議題的程展緯，多年來在藝術家與城市觀察者雙重角色之間遊走，以獨特論述加上個人幽默風格，回應政治與文化衝擊。
周育正透過機制、藝術史、自傳等議題，不斷探究現代性演繹，參展作品演繹個人於社交環境中不斷循環的心理情境。
來自香港的梁御東，其創作探索藝術與社會之間相互操縱、既弔詭又矛盾的關係。他將街道上官方廣宣海報重新剪輯與排列，影射成各式常見商品，透過藝術實踐挑戰權威的政治導致階層分化的現實。
葉建邦的裝置藝術「喬曉陽於2013年3月24日的演講」，由250張剪報組成，篡改與剪輯報紙上刊登的政治演講語句，創造新的敘事與潛伏陰謀，不全的句子揭示語言的想像力量。
王鼎曄的「電擊肖像」與「瘋狂電擊-中華民國國旗歌」提出存在於社會生活的麻痺狀態，試圖探討社會無意識的行為狀態，抽搐、痙攣般的長期上演著。
台灣藝術家黃彥穎提出2件立體作品，「Your 20th-century Tree」看似亞洲常見桌上盆栽，實為爆炸雲，諷刺戰爭是掌權者的裝飾品；另外「國」（Islands）是一幅橫刻匾額，顛覆匾額書寫形式，不斷的轉折之間生產出多重思想運動的可能。
同樣操弄日常物件的可能想像，香港的鄧國騫特製精美的透明手提箱裝滿容易辨識、常見的文件與物件，隨著旅行途徑從香港至紐約，記錄機場通關與沿途互動，審視藝術與生活的距離。1050916
(中央社)
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