滿載愛的支持 舒克爾連拿3屆帕運銅牌

英國輪網女將舒克爾（Lucy Shuker）（左2）滿載家人、同性伴侶愛的支持，從2008年起至今，連續3屆帕運都拿下輪網女雙銅牌，她說，她已竭盡所能拚戰，這樣的表現值得讓她和家人、伴侶同感驕傲。中央社記者張新偉里約攝 105年9月16日

英國輪網女將舒克爾滿載家人、同性伴侶愛的支持，從2008年起至今，連續3屆帕運都拿下輪網女雙銅牌，她說，她已竭盡所能拚戰，這樣的表現值得讓她和家人、伴侶同感驕傲。

輪椅網球單打、雙打世界排名都在第10的露西．舒克爾（Lucy Shuker），2001年因為摩托車的交通意外導致胸部以下癱瘓，稍後她在帕運金牌選手諾福克（Pete Norfolk）啟發下，開始她的輪網生涯。

打過不少大滿貫等級賽事的舒克爾，2008年首度獲得參加帕運的機會，她在北京、倫敦、里約3屆帕運連拿3面輪網女雙銅牌。

即便今年里約帕運的比賽地點距英國近9000公里，舒克爾分別已經65歲、69歲的父母、72歲的姨丈，和同性伴侶艾咪．考德（Amy Cowd）等人仍不辭辛勞，特地飛到里約陪舒克爾參加帕運，並帶著巨幅國旗在場邊為她加油。

舒克爾接受中央通訊社記者專訪時表示，考德很瞭解她，當她緊張時，考德總能舒緩她緊繃的情緒，當她表現得掙扎或不理想時，考德也能適時的給她安慰。

在舒克爾受訪時，她的母親在旁撫摸著她的臉龐，神情滿是驕傲的直問記者，「我的女兒真的很漂亮，對吧！」考德則是在旁為記者補充舒克爾過去的參賽紀錄，並直說舒克爾真的是了一名了不起的鬥士。

舒克爾提到，她的父母、家人一直很支持她，也始終以她為榮，這次參加帕運她沒辦法更進一步爭取金牌，但至少她盡力的捍衛了她過去兩屆帕運獲得的銅牌，這讓她自己和所有家人都感到驕傲。

考德表示，她和舒克爾相戀6年，這些年她都陪著舒克爾到處比賽，由於她的專長是運動心理學，所以她懂得如何穩定舒克爾的情緒，雖然多數時候她只是聽聽舒克爾講話、陪伴著舒克爾，但效果似乎不錯，「唯一比較惱人的地方，是每當戰情緊繃時，我只能坐在場下看，沒辦法真的在場上幫到忙。」1050916

(中央社)