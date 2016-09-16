柯文哲：蓋公宅不要蓋成像火柴盒

我要評比

台北市長柯文哲今天出席台灣藝術博覽會時說，未來建公共住宅時，不要純粹只有實用性，變成跟火柴盒一樣，要加入美學元素。

由社團法人貓頭鷹藝術協會等單位主辦的「2016台灣藝術博覽會」，即日起到19日在台北世界貿易中心3館登場，有近500名創作者，展出油彩畫、水彩畫等類型作品。

柯文哲表示，改變文化的先決條件，就是要提高居民對美學的要求，願追求美的東西。

他說，有特別交代台北市政府都市發展局，最近在蓋公宅時，蓋出來的形狀不要變成火柴盒一樣，純粹只有實用。1050916

(中央社)