拒發燃燒生煤許可證 義務律師團挺彰縣府

今天7位律師站出來，挺彰化縣政府，拒發燃燒生煤許可證。（吳敏菁攝）

台化M16、M17和M22鍋爐展延28日到期，台化3月14日提出展延申請為符合環評承諾值，環保局駁回，至9月2日台化已陸續再補件28次，彰縣醫療聯盟、環團憂心人口稠密彰化市燃煤影響健康，18日要發起大遊行，今天7位律師也站出來，挺彰化縣政府，拒發燃燒生煤許可證。

針對這次審查，環保團體憂心，許可期限展延1次5年，再燒下去豈是市民健康能承受，環保局也擔憂，彰化縣鍋爐蒸氣產生程序可證審查原則，對硫氧化物、氮氧化物、粒狀物和氨氣等都有加嚴排放標準，但只是原則，未來是艱鉅挑戰。

台化則強調，希望縣府依法行政，保證合法企業經營之權益。公司持續依縣府佳餚要求改善各項環保設備。

今天義務律師團站出來挺縣府，律師謝英吉表示，不管是環保署是環保署的許可證管理辦法，在展延許可證，在法律上並無信賴保護原則的問題。申請延展要符合主管機關要求的審查文件，且不只在環保局的權限範圍，希望彰縣府要有一個高度的思維。

陳建良律師說，審查鍋爐許可，牽涉彰化廠生產製程，是不是有需要用到這麼大的量？其申請鍋爐設備要用在化學纖維、用在紡織，但彰化廠目前主要生產鋰電池、生技，環保局、能源局應介入審查，原來固定污染源准他用這麼大的燃煤量，是否有存在的必要？

陳建良指出，台化目前重要的事業都不在彰化。根據污染源設置許可辦法規定，應重新審視環境影響說明書的工廠生產的現況是不是相符合。

彰化律師公會楊振裕表示義務團的律師將長期協助縣政府，核准的台化生煤操作許可證爭議，除環境與健康等人權基本問題，更重要的是法治原則下的法律問題。

彰縣環團今天也指出，聯署挺縣府拒發許可證已超過5000人，數字還在增加和統計中。環保局長江培根也表示，將邀集法律、環境工程專家、學者各3人組成審查小組，提供諮詢的意見。

(中時)