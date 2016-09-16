通緝男中秋探家人遭逮　母子派出所淚眼相對

張男（中）中秋節要返家探望家人，遭員警逮獲。（楊明峰翻攝）

涉及多起毒品、竊盜及槍砲案件的35歲張姓男子，因躲避警方查緝離家2年，15日趁中秋節時要返家探望雙親及幼女時，行經桃園市大溪區復興路時，洽好被巡邏員警認出，張男眼見用假身分遭識破後，加速開車逃逸，最後在中華路時遭大批警力團團包圍，當場被起出改造空氣手槍1把、鋼彈5發、安非他命4包（共重約11.41公克）及吸食工具等。

張母聞訊趕到大溪警分局三層派出所，母子在中秋夜中淚眼相對，讓員警不勝唏噓。張男訊後依槍砲罪、毒品罪嫌移送偵辦。

〈珍惜生命，拒絕毒品〉

(中時)