因應馬勒卡 新北災害中心二級開設

我要評比

新北市政府今天表示，馬勒卡颱風逼近，由於七級暴風半徑達150公里，威力不容小覷，災害應變中心二級開設，加強防颱整備。

新北市指出，依據市府氣象協力團隊的天氣風險公司預判分析，馬勒卡颱風七級暴風半徑150公里，影響時間為17日整天，威力不容小覷。

市府說，由於先前莫蘭蒂颱風襲台造成連日大雨，已使河川溪水暴漲，呼籲民眾避免前往山區或溪流活動，低窪地區請慎防淹水。

新北市表示，北部海域已有長浪發生並有較強陣風，民眾應避免前往海邊活動；適逢大潮期間，沿海低窪地區慎防海水倒灌，市府已對海邊、河岸等較危險的區域採取管制進入作為，請民眾勿冒險進入警戒區。

市府指出，民眾若需推置沙包防颱，可向各區公所申請；也可上網查詢避難疏散路線等資訊，並提醒市民颱風期間不要碰觸掉落電纜線，以免發生危險，防災人員將持續監控颱風動態，加強所有防救災工作。1050916

(中央社)