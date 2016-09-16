柯文哲：捷運站沒特色 撥款挺本土藝術

我要評比

台北市長柯文哲今天表示，以前設計捷運站時沒想到美學，預定把公共工程費用中1%的公共藝術費用，約新台幣4億元到6億元，用於支持本土藝術，目前內部正在討論。

柯文哲上午出席「第一屆台灣藝術博覽會」後受訪表示，捷運站沒特色，僅劍潭站有造景，其他地下化站體就算了，但地上站體都沒造景。花費6000億元的建設，如果重來一遍，要用100年的東西，應花點錢，讓地上站體有造景。

媒體詢問，是否像高雄捷運美麗島站一樣？柯文哲表示，「以前只有實用概念，沒有想到美學。」

他說，台北市的公共工程須提撥1%公共藝術費用，每年約有4億元到6億元可支持本土藝術發展，且不用另撥預算，「這筆錢如何有效運用，內部正在討論。」1050916

(中央社)