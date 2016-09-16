玻璃創作工作坊 大師切磋迸出藝術火花

「2016新竹市國際玻璃藝術節」登場，活動邀請國外玻璃藝術大師與台灣年輕學子共同切磋創作，共同迸出藝術火花。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年9月16日

「2016新竹市國際玻璃藝術節」登場，其中「國際玻璃大師–玻璃創作工作坊」將於17至21日，邀請美國玻璃藝術大師史考特．奇可．瑞斯基（Scott Chico Raskey），與台灣年輕學子共同切磋創作，共同迸出藝術火花。

新竹市政府文化局表示，每2年辦理一次國際玻璃藝術節，自西元1995年開辦以來，是許多新竹人的共同回憶。

文化局指出，，今年第11屆國際玻璃藝術節結合新竹公園設園100週年，以打造全民歡慶景象「新竹公園百年慶典」為活動主題，展覽更以「舉杯喝采」為主軸，在公園內的玻璃工藝博物館、原中廣、原氣象站分別打造「晶彩雲集館」、「金玻幻影館」、「喝采生活館」3大主題館，共展出100多名國內外藝術名家、200多件經典玻璃藝品。

新竹市長林智堅說，今年國際玻璃藝術節除了展出國內外玻璃藝術大師藝品外，並邀請捷克的楊丘（Jan Vyskocil），日本的黑木國昭，及美國的史考特．奇可．瑞斯基等國外大師來台進行示範及講座分享，讓民眾近距離觀賞國際大師的創作手法及分享藝術創作歷程，進而藉由玻璃媒材，讓玻璃藝術的內涵價值融入民眾的生活中。

文化局指出，這次「玻璃創作工作坊」，美國玻璃藝術大師史考特．奇可．瑞斯基（Scott Chico Raskey）將指導台灣年輕學子一起切磋創作，這群幸運的年輕學子將在奇可多年累積的深厚功力指導下，創作出屬於自己的作品。年輕學子的創作活力與國際大師的深厚功力，將帶來精彩的創作對話及迸發出精彩藝術火花，意義非凡。

文化局表示，「2016新竹市國際玻璃藝術節」於新竹公園舉行至10月10日，包括靜態展覽及動態表演、示範、講座等，呈現玻璃美學在生活中無所不在。

另外，湖畔料亭的「文創區」、大師示範表演、假日戶外藝文音樂會、親子DIY等活動，每天晚上在風城願景館還有爵士樂團Live演出，注入新的園區氛圍，來自丹麥的國際知名爵士女伶席絲史東（Sidsel Storm）10月10日閉幕當天也將到場演唱。

文化局表示，參觀購票詳情與活動相關訊息，請洽03-562-6091或洽1999為民服務專線洽詢，亦可上官網http://www.2016glassfestival.org.tw/查詢。1050916

(中央社)