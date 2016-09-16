NBA》致敬WNBA球星 喬治買5000張票送球迷

保羅喬治(右)與卡琪絲一同咬著奧運金牌合照。(取自喬治IG)

為了迎接美國時間18日登場的WNBA球星卡琪絲生涯最後1場例行賽，溜馬前鋒保羅喬治決定買下5000張門票免費贈送球迷，期望球迷擠爆球場，喬治說：「我希望印地安納球迷能跟我一起去看卡琪絲的告別戰，所以我才買這麼多門票。」

卡琪絲征戰WNBA長達16年，目前效力印地安納狂熱，今年連12年闖進WNBA季後賽，她更保持連續67場季後賽出場紀錄，2012年也率隊奪冠，她獲選總冠軍賽MVP，今年的里約奧運，卡琪絲也是美國女籃奪金成員之一。

由於卡琪絲已經宣布，打完這個球季之後就要退休，所以為了跟這名WNBA傳奇球星致敬，喬治才會買下5000張美國時間18日印地安納狂熱出戰達拉斯飛翼的門票，他與卡琪絲也曾在飛機上展示奧運金牌，看來兩人交情還算不錯。

(中時電子報)