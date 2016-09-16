NBA》致敬WNBA球星 喬治買5000張票送球迷
為了迎接美國時間18日登場的WNBA球星卡琪絲生涯最後1場例行賽，溜馬前鋒保羅喬治決定買下5000張門票免費贈送球迷，期望球迷擠爆球場，喬治說：「我希望印地安納球迷能跟我一起去看卡琪絲的告別戰，所以我才買這麼多門票。」
卡琪絲征戰WNBA長達16年，目前效力印地安納狂熱，今年連12年闖進WNBA季後賽，她更保持連續67場季後賽出場紀錄，2012年也率隊奪冠，她獲選總冠軍賽MVP，今年的里約奧運，卡琪絲也是美國女籃奪金成員之一。
由於卡琪絲已經宣布，打完這個球季之後就要退休，所以為了跟這名WNBA傳奇球星致敬，喬治才會買下5000張美國時間18日印地安納狂熱出戰達拉斯飛翼的門票，他與卡琪絲也曾在飛機上展示奧運金牌，看來兩人交情還算不錯。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。