老里長彩繪 重現上世紀板橋田園風光
連任8屆新北市板橋里長、服務地方將近30年的板橋華貴里長林榮彩，透過彩繪巷弄回憶起半世紀前田園情景，呈獻給年輕世代一幅隱藏版的綠野仙蹤風情！
林榮彩手指向牆面上彩繪的農村原野，回憶起半世紀前，當地滿是綠油油稻田，田間溝渠水流、阡陌縱橫的情景，他說「以前板橋怎麼說，回不去了，但是找些年輕人來，可以把原野綠地都畫在巷弄裡，感受板橋半世紀前的情景。」老里長年少記憶的農村田園已不復存在，言談間充滿都會區的環境變遷太快的感慨。
板橋區公所表示，為營造板橋區鄰里環境新亮點，區內華貴里的貴興路及大明街等巷弄空間進行戶外牆面彩繪，預計10月底可完成15幅主題式彩繪，設計主題不僅穿越時空，構圖也相當豐富多元，以農村原野風景為素材，透過社區牆面彩繪意象，讓年輕市民感受綠野仙蹤風情。
新北市民政局長江俊霆表示，「彩繪牆面」是近年新興的裝置藝術之一，活潑生動的構圖與色彩豐富的視覺感受，能舒緩居民的生活環境壓力，他很肯定里長用心巧思服務鄰里，配合區公所努力發掘在地元素，營造鄰里社區環境的新亮點。
江俊霆說，華貴里位於板橋區舊都心，里內矗立著40多年來陸續興建的民宅與大樓，舊社區公共空間規畫較為壅擠，民宅牆面髒汙灰暗，區公所與里長巧思改造巷弄環境，將舊建築灰暗水泥牆面外觀重新上色，讓市民增添好心情。
(中時)
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