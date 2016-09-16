MLB》9下灌5分 紅襪再見轟氣走洋基
「老爹」歐提茲敲出超越名人堂球星米奇曼托的生涯537轟，但芬威球場今晚的英雄是H.拉米瑞茲，他在9局下從洋基「終結者」貝騰塞斯手中敲出「再見3分全壘打」，成就紅襪單局5分的逆轉攻勢，以7比5氣走死敵洋基。
這場勝利也鞏固了紅襪在美東龍頭的領先優勢，由於金鶯以6比7不敵光芒，藍鳥則以7比2擊敗天使，讓金鶯、藍鳥又以相同戰績並居美聯外卡龍頭，紅襪與雙鳥的勝差為2場。洋基和紅襪的勝差擴大到5場，並落後美聯外卡第2的藍鳥3場之多。
「我想把球打到月亮上了，」拉米瑞茲相當滿意自己這之426呎的再見全壘打，「我一直再等速球出棒，終於被我逮到了！」
9局下先敲出1分打點安打，追到1分差距，隨後才有拉米瑞茲再見轟的另一功臣貝茲說：「有些隊友體驗過季後賽甚至拿過世界大賽冠軍，我還沒有，這是我的首要目標。」
連兩天救援砸鍋的貝騰塞斯則難掩失望，「這場勝利基本上已經是我們的囊中之物，結果令人格外沮喪，你不想要在球季的這種時候輸這種球，我只能想辦法往前看，下一次投得更好。」
洋基「神之子」田中將大先發7局，僅被擊出4安、失掉1分，自責分率降至美聯最佳的2.97，惜與本季第14勝擦身而過。
(中時電子報)
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