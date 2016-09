兩岸對話基礎 林正義：尊重相異經驗

陸委會副主委林正義美東時間15日表示,對話和溝通是維持兩岸關係和平穩定、建立雙方互信的最重要關鍵,基礎必須建立在相互尊重彼此不同的歷史發展經驗與相異的政治體制。

行政院大陸委員會透過新聞稿說明林正義在華府所發表的「維持台海和平穩定現狀是兩岸追求的共同目標(Maintaining Peace and Stability in the Taiwan Strait Is a Shared Goal of Both Sides)」專題演講內容。

林正義表示,政府在尊重歷史事實與既有政治基礎上,持續推動兩岸關係和平穩定發展,此一堅定的承諾已經展現務實處理兩岸事務的態度與決心,與落實當前政府兩岸政策的價值核心。

林正義說,維繫兩岸和平穩定的現狀,不僅符合兩岸各自發展利益,也為國際社會所普遍期待。中華民國政府始終認為對話和溝通是達成維持兩岸關係和平穩定、建立雙方互信的最重要關鍵。

他強調,重要的是,善意與對話的基礎必須建立在相互尊重彼此不同的歷史發展經驗、相異的政治體制、意識形態及社會運作方式,以有效及妥適管控分歧,尋求兩岸最大可能的合作空間與共識,成為兩岸關係發展的新常態。

面對在場人士詢問,林正義表示,陸委會與海峽交流基金會與對岸的溝通管道目前雖然暫時中斷,但兩岸已簽署21項協議的聯繫窗口仍然運作。

他說,蔡總統就職演說,提及尊重1992年兩岸兩會達成共同認知與諒解的歷史事實,及依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸事務,已表達政府最大善意,希望陸方用心體會、務實理解,兩岸分歧需要雙方發揮智慧共同解決。

陸委會表示,林正義是應布魯金斯研究院邀請,出席由陸委會、國立政治大學國際關係研究中心及布魯金斯研究院共同合辦的「蔡英文政府的兩岸關係」國際研討會,闡述中華民國大陸政策的重要意涵,並感謝美方對政府推動大陸政策的支持與鼓勵。

現場有來自台美政學界及大陸方面學者等各界人士近120人出席。林正義在美國華府、紐約,預計拜會官員、重要智庫、學者專家等,並說明政府推動兩岸關係發展的政策與作為。1050916

(中央社)