宛如明天過後 紅葉村30餘戶遭半埋

我要評比

宛如電影「明天過後」的場景！台東延平鄉紅葉村因山頭崩塌，有30、40戶房屋遭到土石全埋、半埋，所幸村民及時撤離。

莫蘭蒂颱風過境，台東地區連續兩天大雨，延平鄉更是1個小時超過120毫米，紅葉村的山丘發生坍方，土石流衝入村內，今天雨停，村民回到部落，看到家園全毀，傷心落淚。1050916

(中央社)