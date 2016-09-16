臺灣原生藝術家康木祥鋼雕震撼柏林
臺灣原生藝術家康木祥巨型鋼雕作品，15日至18日在「柏林當代藝術展」(Berliner Liste)隆重登場，14日晚中華民國駐德國代表謝志偉主持開幕儀式，現場嘉賓雲集，盛況空前。
康木祥2015年曾將一件約3公尺高，重逾3噸的巨大「臺灣如意」鋼雕藝術品，由駐德代表處代表中華民國政府致贈德國卡斯魯爾市作為此城創建300年的生日禮物。
今年，康木祥受國際知名的「柏林當代藝術展」主辦單位邀請，再次造訪德國，以「一條連接世界的鋼索－康木祥的生命創作」展示「無限生命」、「如意生命」及「不要理我(宇宙的生命)」3件鋼雕作品，讓德國民眾在融合前衛與傳統、陽剛與陰柔及新與舊之中，一睹這位藝術家如何以冰冷的鋼索，雕砌成線條柔美且富涵生命熱情的極致藝術品。
14日晚「柏林當代藝術展」主辦單位在來自25國，112家藝廊參展中，特別選定康木祥展場作為大會開幕式場地，且謝志偉是唯一獲邀出席開幕致詞的參與國代表。
謝志偉致詞時讚揚康木祥作品的巧奪天工，用一條鋼索把世界連結，作品雖然簡單卻力道十足。
延續大會的開幕人氣，緊接著是康木祥展位的開幕儀式，除了現場民眾外，代表處還邀請了約40位貴賓前來共襄盛舉，包括德國國會議員倫斯斐德（Philipp Lengsfeld）也到場並致詞。
謝志偉以德語詳細介紹康木祥創作的心路歷程及艱辛，並稱許康木祥將一般人認為是廢棄的鋼索轉化為藝術品，重新賦予生命，不僅具環保意識，更是藝術精神發揚的最佳典範。
而在康木祥與現場觀眾問答過程中，謝志偉不時透過雙關語的詼諧讓德國民眾在對這位臺灣藝術家有更深一層的認識與印象。
整場活動原預計45分鐘結束，但因為觀眾熱情參與提問，整整延後近1小時才圓滿落幕。
「柏林當代藝術展」所在地占地8000平方公尺，是一座停用的老發電廠，其所提供的藝術品價位並非高不可攀，適合一般收藏家，每年吸引之訪客遍及各階層。1050916
(中央社)
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