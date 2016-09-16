服務業泰專業 柚子蝦子免動手剝
以旅遊服務著稱的泰國，想吃水果也很方便，因為有專人處理難剝的各式水果，舉凡榴槤、柚子、椰子等，免動手就享用，蝦蟹也有專人去殼。
泰國一年四季盛產各種熱帶水果，到泰國旅遊一定要享用各式各樣的水果，其中著名的榴槤是華人專屬，西方旅客都聞之卻步，每年從4月中起陸續上市，都有專人負責去除有刺的外殼，挑選熟度後，立即剝開包裝供應，不必帶著厚重的外殼，也可以現場立即食用。
另外，泰國柚子也是美味水果之一，最好吃的季節是中秋節前後，遊客也不必動手剝，有賣柚子小販或超市服務員，會細細剝出果肉再包裝，打開就可以享用。更麻煩的椰子，賣椰子的小販，都會大刀砍著硬殼，瀝出椰子水後，再挖出椰肉供食用。其他在路邊也有去皮冰鎮的現切水果。
另外泰國海鮮很知名，想吃鮮蝦或螃蟹，也可以不必動手剝殼，只要你提出去殼需求，服務人員都會以專業衛生手法剝去外殼，不必自己動手，非常享受，最後記得在用餐後給小費就是了。
旅遊和服務業發達的泰國，也被認為是全世界的幸福國度，失業率低和低通膨，泰國人只要有工作都好，也衍生許多的服務業，剝水果皮和去蝦蟹殼只是其中之一。1050916
(中央社)
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