MLB》官網點名陳偉殷 馬林魚拚季後賽關鍵

我國左投陳偉殷最快在下周復出登板。(美聯社資料照)

位居國聯外卡第4的馬林魚隊，爭搶季後賽門票進入白熱化，馬林魚隊官網列出拚季後賽5大關鍵，我國左投陳偉殷名列其中，身為馬林魚隊2號先發主投，何時歸隊復出對球隊能否晉級季後賽也是一大重點。

馬林魚隊目前距離國聯外卡第2大都會隊還有4場勝差，爭取季後賽資格仍有一絲希望，不過排在馬林魚之前的紅雀隊也對季後賽門票虎視眈眈，能否直闖10月季後賽，官網提到7月底就進入傷兵名單的陳偉殷，近日他已隨隊展開客場征戰，且著手投模擬賽，最快有望在20日主場迎戰國民隊登板。

除了陳偉殷，王牌先發費南德茲的投球局數限制會是最大重點，為保護費南德茲，球團計畫讓他本季投球數限制在180局，如今費南德茲已投滿174.1局，等於只剩一場先發額度，球團若想拚季後賽，勢必得打破投球限制，否則只能讓費南德茲提前關機。

打擊方面焦點則放在「怪力男」史坦頓的健康歸隊，他8月14日拉傷腹股溝，9月7日歸隊擔任代打，有望在17日歸隊鎮守右外野，若史坦頓能重返打線，勢必能助拳球隊攻擊火力。

此外還在15天傷兵名單的投手康利（Adam Conley）可能轉任中繼，以及球隊牛棚的續航力都將會左右馬林魚晉級之路。

(中時電子報)