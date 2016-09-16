新科立委推國會報告 單張升級成小冊

過去就有不少立委在每會期結束後，發行國會問政報告刊物，這屆的新科立委也紛紛推出問政刊物，不同於過去的是，從過去單張升級為小冊，甚至還推出了電子版。

過去立委發行個人的問政報告刊物，大多是以單張、4個版的方式呈現，但是新科的民進黨立委蘇巧慧與林俊憲，不約而同地都把問政報告，升級成為了小冊，蘇巧慧還做成了電子檔，供民眾到她的臉書下載。

蘇巧慧說，身為國會的民意代表，自己也期待「國會有表現，地方看得見」，但因為工作的關係，大多數的時間都在立法院，也想把在立法院的成績拿給鄉親看，告訴選民有在替大家顧法案，有些地方行程沒有辦法到，是因為在國會認真服務，因此選擇在上個會期結束後，推出國會報告，公開透明向選報告，「我到底在做什麼」。

她說，由於選區在新北市的樹林、鶯歌，選區內的老人家不少，因此一般訊息以簡訊、LINE、臉書傳送，有些長輩根本看不到，因此還是決定發行紙本，並搭配電子檔供民眾下載。

蘇巧慧說，有里長在與里民開會時，將這本國會報告發給里民，好多長輩都很認真的在研讀，讓她看了很開心。

被問到是否會繼續推行國會報告，蘇巧慧篤定的說，「一定要的啊！」

林俊憲表示，會做這份國會問政期刊，是因為在選民支持下進入新國會，有需要向人民頭家報告，因此整理在第一會期的一些工作，讓選民頭家來檢驗，報告自己做了什麼事情。

他說，有許多選民朋友收到反應不錯，也給予他在問政上許多建議，未來將會持續發行下去。1050916

(中央社)