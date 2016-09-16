泰國國際烹飪賽 城市科大1金6銀

台北城市科技大學學生參與「2016泰國國際廚藝烹飪盃比賽」，獲得1金6銀1銅4佳作，其中餐管系學生孫裕軒奪下海鮮類組總冠軍。

今年泰國國際烹飪盃有近800名亞洲選手參賽，城市科大派出5名學生參與多項比賽，用廚藝征服世界舞台。

目前就讀餐管系4年級的孫裕軒，第一天參與肉類組比賽，卻因一時緊張，調出的醬汁太乾，只拿到佳作，信心遭到打擊。但隔兩天的海鮮類組，他拿出沉穩實力，在指導老師吳東寶的建議下，修正烹調技法，以「荷蘭醬焗烤海鮮佐檸檬奶油醬」一舉拿下總冠軍。

孫裕軒打敗了許多職業廚師，評審佩服他在一小時內，完成焗烤、煎等複雜的烹調，做出獨特佳餚。

孫裕軒原本讀的是化工，因為喜歡西餐並聽過吳東寶的盛名，大二時轉學到城市科大。在老師眼中，孫裕軒是「拚命三郎」，白天學到的課程，往往會練到深夜才罷休，去年在新加坡餐廳實習，也在短短半年內由實習生被提升到副領班。

城市科大餐管系助理教授吳東寶表示，藉由參與國際級比賽，可以練習在壓力之下增益技能，同時也能拓展視野，學習各國廚師精英的好技法，對未來就業幫助很大。1050916

(中央社)