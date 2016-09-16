中秋連假 台南一員警上吊身亡

中秋節，台南傳出有員警疑因感情因素想不開，上吊身亡憾事！台南永康警分局永康所警員黃建元（44歲），9月13日至15日輪休，今天早上應該返回派出所服勤，人卻沒有出現，加上電話始終連絡不到他，永康所所長劉展志派員前往黃員租屋處查看，並通知鎖匠開門入內，赫見黃員已上吊身亡。

警方指出，現場初步勘查未有外力介入，亦未發現遺書，黃員平常工作認真，曾有過兩段婚姻，均已離婚，目前交往一名女友，日前透露感情不順，女友欲分手，不排除因感情因素尋短。

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